Még ma elérhető lesz a Final Fantasy VII Rebirth demója

Bár alighanem a nagy State of Play eseményen szerette volna bejelenteni a Square Enix csapata, azonban a PlayStation 5 irányítópultján idő előtt megjelent egy hirdetés, amely lebuktatta a Final Fantasy VII Rebirth közelgő demóját.

Kiderült ugyanis, hogy még a mai napon letölthető lesz a játék kipróbálható változata, amiről megtudtuk még többek között, hogy, így ha szeretnénk alaposabban is belekóstolni a nagy kalandba, akkor ez a kis ízelítő éppen elég derekas élményt nyújt hozzá.A demóban Cloud és Sephiroth felett is átvehetjük az irányítást, sőt már itt az elején több fontos döntést is meghozhatunk a történet szempontjából, amit február 29-én folytathatunk majd, lévén akkor érkezik a Final Fantasy VII Rebirth teljes verziója a PS5 exkluzivitásában.