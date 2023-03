Még legalább öt évig biztosan frissül a Sea of Thieves

Nem szeretné magára hagyni a jövőben sem a Sea of Thieves -t a Rare csapata, akik a kalózos játék ötödik évfordulójának alkalmából bejelentették, hogy bőven van még ötletük arra, hogy miként bővítsék az alkotást a jövőben.

Olyannyira, hogy, azaz még legalább öt éven át biztosan kapunk frissítéseket a játékhoz, lévén Mike Chapman szerint annyi ötletük van, hogy még akkor sem érnek a végére a listának, ha a Sea of Thieves betöltötte a tizedik életévét.Konkrétumokról természetesen egyelőre még nem esett szó, azonban a Rare biztosan időben tájékoztat minket arról, hogy miféle extra tartalmak is várhatók még a Sea of Thieves -hez, egyelőre legyen elég az ígéret.

