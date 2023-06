Még legalább öt év, mire a The Elder Scrolls VI megjelenik

Zajlik a Microsoft és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) meghallgatása és az Xbox vezetője, Phil Spencer is szót kapott, hogy válaszoljon a különböző üzleti kérdésekre, a téma a Bethesda címeinek exkluzivitására is ráterelődött.

Az egyik legnagyobb cím, ami a Bethesda felvásárlásával együtt járt, a The Elder Scrolls VI volt, amiről Spencert kérdezték az esetleges exkluzivitással kapcsolatban. Arra a felvetésre, hogy a játék megjelenésekor exkluzív lesz-e Xboxra, Spencer kifejtette, hogy a cím jelenleg annyira messze van, hogy még csaklesz elérhető, és azt állította, hogy a megjelenése még "több mint öt év múlva" várható.Vagyis a The Elder Scrolls VI legalább 2028-ig nem fog megjelenni és tekintettel arra, hogy a még a Starfielden dolgozó csapat fogja készíteni, elég valószínűnek tűnik, hogy a fejlesztés még nem kezdődött el érdemben. Ez azért elgondolkodtató, hogy a Bethesda miért is jelentette be a játékot még 2018 -ban. Az is elképzelhető, hogy a következő konzolgenerációig kell várnunk a következő kiemelt Elder Scrolls-címre.