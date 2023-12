Még küldetésszerkesztő is jött a Shadow Gambit: The Cursed Crewhoz

Bár a bezárásra készülő Mimimi Productions azt mondta, hogy a DLC-k lesznek az utolsó új tartalmak , még egy dologgal készültek a közösségnek, ugyanis érkezett a Level Editing Cheats, amellyel szinteket lehet szerkeszteni.

Ez az eszköz csak PC-n támogatott és felhívják rá a figyelmet, hogy a moddolt tartalmakban hibák jelenhetnek meg, amelyeket a jövőben nem fognak tudni kijavítani. Az új szerkesztővelés NPC-ket helyezhetünk el az adott pályán.Sőt, beállíthatunk animációkat, rutinokat az ellenséges őrök számára, és még saját drámai hangulatot is adhatunk hozzá hang nélküli párbeszédekkel és vágóképekkel. A csapat szerint vannak bizonyos korlátozások, mivel ez nem egy teljes értékű modding-szerkesztő,de érdekesnek ígérkezik a saját kedvünkre alakítani a történetet.Az alkotásainkat megoszhatjuk a világgal is, exportálás után a Mod mappába kerül, ahonnan feltölthetjük a Shadow Gambit: The Cursed Crew mod oldalára

