Még júniusban Warcraft-játékokkal és Call of Duty: WWII-vel bővül a Game Pass

A Microsoft bejelentette, hogy újabb címekkel bővíti a Game Pass kínálatát júniusban, így rengeteg nagyszerű videojáték, sőt kellemes meglepetések is várhatók még a hónapban, sőt a Crash Bandicoot 4: It's About Time már be is robogott.

Vele együtt az FBC: Firebreak és a Lost in Random: The Eternal Die, de még a mai napon felkerül a Star Trucker és a Wildfrost, június 19-én a REMATCH, június 24-én a Volcano Princess, június 26-án pedig az Against Storm és az első három Warcraft-játék feldolgozott változata.Még, de már látunk egy kicsit júliusra is, hiszen rögtön a következő hónap kezdetén jön a rendszerre a Little Nightmares II és a Rise of the Tomb Raider.