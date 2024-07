Még júliusban kipróbálható lesz az Old School Rally, a 90-es évek rallys játékaira épülő versenyjáték

A kilencvenes évek a rallys versenyjátékok egyik fénykora volt, hiszen számos nagyszerű alkotás jelent meg akkor, így még mindig csodálattal tekintünk vissza például a Colin McRae Rally-szériára, ami túl hamar véget ért.

Szerencsére nemcsak mi gondolunk vissza nosztalgiával azokra az időkre, hanem a Frozen Lake Games csapata is, akik az Astrolabe Games kiadó égisze alatt nekiláttak az Old School Rally fejlesztési munkálatainak, aminek részeként egy a 90-es évek rallys játékaira épülő versenyjátékot fejlesztenek.Ezen nincs mit ragozni annak, aki hallott már a fenti szériáról, illetve hozzánk hasonlóan a kilencvenes évek hőskorában is aktív gamer volt. Amennyiben a te fantáziádat is felcsigáztuk, egyrészt itt van egy kedvcsináló, másrészt pedig a jó hír:

