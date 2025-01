Még januárban elérhető lesz korai változatban PC-re a Tokyo Xtreme Racer

A Genki fejlesztőcsapata bejelentette, hogy várhatóan január 23-án felkerül a Steamre korai hozzáférésben a Tokyo Xtreme Racer , amely lehetőséget ad arra, hogy nagyjából a játék felét átélhessük teljes pompájával.

A korai Need For Speed Underground-játékokra hajazó alkotás - amely több évtizedes múltra tekint vissza - az árkád versenyzésre, a legjobb versenyautókra és a tuningra helyezi a hangsúlyt, méghozzá 180 kilométernyi útszakasszal, valamint valódi autógyártók gépszörnyeivel, amit nagyon sok izgalmas megoldással dobtak fel a készítők. Tokyo Xtreme Racer a jövő Tokiójában játszódik, de nem lesz futurisztikus hatású, éppen ellenkezőleg, sőt a végleges változatban nemcsak a versenyek, a féktelen száguldás, hanem még egy csipetnyi történet is szerepet kap majd. Kedvcsináló hozzá: