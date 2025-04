A népszerű és egyben különleges horrorjáték várhatóan 2025 második negyedévében érkezhet meg a két platformra, sőt, de pontosabb időponttal és részletekkel egyelőre nem szolgáltak az alkotók.Mint ismert, a Bendy and the Ink Machine először 2017-ben jelent meg PC-re, majd rá egy évre jöttek az átiratok az előző generációs konzolokra, sőt 2018-ban mobilokra is megjelent a játék, így itt volt már az ideje az újabb kiadásnak.

