Még gyűjtői kiadást is kap a World of Warcraft: The War Within

Bár a szokásosnál kisebb kiegészítőként érkezik a The War Within a World of Warcraft hoz, a Blizzard azonban úgy döntött, hogy mégis megadja a módját a premiernek, amit összekötött a 20 éves évfordulóval, így pedig már volt értelme egy gyűjtői kiadásnak.

Merthogy bemutatkozott a World of Warcraft : The War Within Collector's Edition, ami kapaszkodjatok meg, 180 dollárba kerül majd - ez közel 70 ezer forint -, de erősen limitált példányszámban érkezik, sőt csak a Blizzard Gear Store-ból lesz megvásárolható, a pénzünkért cserébe pedig kapunk néhány szuper extrát.A dobozka, egy gyűjtői kitűző, egy rengeteg lexikális tudást is tartalmazó művészeti könyv, valamint egy sor digitális extra, mint például a 70-es szintű boost funkció, a 30 napos extra játékidő, a 3 napos korai hozzáférés, vagy többek között a Stormrider skin.