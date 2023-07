Még évekig várhatunk a The Last of Us TV-sorozat második évadára

Szomorú hírek érkeztek az HBO megbízásából készült The Last of Us televíziós sorozat folytatásáról, lévén Craig Mazin a Deadline magazin munkatársainak elmondta, hogy a körülmények alaposan megnehezítik a széria jövőjét.

Történt ugyanis, hogy május elején írósztrájk indult a tengerentúlon, aminek jóvoltából, azonban az események miatt nem kizárt, hogy sokkal több ideig tart elkészíteni a történet folytatását.Mazin szerint ez rossz nekik, a közönségnek és persze az HBO-nak is, miközben mindenki arra vár, hogy megoldódjon ez a helyzet, hiszen mindannyian vissza akarnak térni a munkához, de a csúszás már ennek ellenére is borítékolható.