Egy ideje masszív pletykák érkeznek arról, hogy egy mellékszállal rövidesen folytatódik a God of War-sorozat, ami egy mellékszál lenne, és ismét az ókori Görögországba repítene el minket Kratos testvérének főszereplésével.

Bár a projekt nem hivatalos, azonban feltűnően nagy körülötte a csend, ami Jeff Grubb szerint azért van így, mert, és miután eredetileg őszre tervezték a premiert, talán csak tavaszig tolták a dolgot.Természetesen érdemes mindezt továbbra is fenntartásokkal kezelni, hiszen ne feledjük el, hogy egyelőre nincs is bejelentve a kérdéses projekt, ami állítólag egy 2,5D-s metroidvania lesz, tehát nem a szokásos God of War élmény.