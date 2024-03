Még az idén bejelenthetik a Ghost of Tsushima 2-t

A Ghost of Tsushima nagyon sokaknak csalt mosolyt az arcára a megjelenéskor, így nem véletlen, hogy nagyon sok rajongó évek óta várja a folytatást, ami a hírek szerint rövidesen célegyenesbe érhet - bár az értesülések még nem hivatalosak.

Egy Haothors nevű Twitter-felhasználó - aki korábban a Horizon: Forbidden West PC-s specifikációit is kiszivárogtatta a hivatalos bejelentés előtt - most azzal borzolta fel a rajongók kedélyeit, hogy legjobb tudása szerint még az idén,Sőt mi több, a szivárogtató szintén megbízható belsős forrásokból úgy értesült, hogy hamarosan végre PC-re is bejelenthetik majd a Ghost of Tsushima első részét, aminek igencsak itt lenne az ideje, hiszen alighanem az egyetlen olyan PC-s játék, ami még nem kapott számítógépes átiratot.