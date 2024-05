Még az év végén elérhető lesz korai hozzáférésben a Path of Exile 2

A Grinding Gear Games nagy örömmel jelentette be, hogy terveik szerint csak részben csúszik 2025-re a Path of Exile 2 megjelenése, lévén a játék még az év végén megjelenik korai hozzáférésben PC-r,e PS5-re és Xbox Series X/S-re is.

Hogy még teljesebb legyen az örömünk, az utóbbi évek egyik, ha nem a legjobb Diablo-klónjának tekinthető Path of Exile 2 két friss kedvcsinálót is kapott, amelyek az alkotás konzolos változatához kapcsolódnak, sőt az általánosabb bemutató mellett egy fejlesztői naplót is találunk az alábbiakban, amelyHa mindez érdekel, akkor nincs más dolgod, mint szépen lepörgetni az alábbi kedvcsinálót, de vigyázat, ha ugyanis szereted a hack and slash ARPG-k műfaját, akkor könnyen lehet, hogy már az első pillanatok után függőséget okoznak!

