Még a The Game Awards-on bemutatkozhat a Resident Evil 9?

Nem kizárt, hogy sokkal előbb számolhatunk majd a Resident Evil 9-cel, mint azt sokan gondolnák, a ResiEvilCentral ugyanis arra gyanakszik, hogy még az idei évben, a decemberi The Game Awards-on mutathatják be.

Azért ennyire biztosak a közelgő leleplezésben, mert, amire korábban más játékoknak akkor volt példa, mielőtt hivatalosan is bemutatták volna őket a nagyközönség számára.Nyilván azt se felejtsük el, hogy a Half Life 3-nak is évek óta van Metacritic oldala, mégsem jelentették be soha, de azért a Resident Evil 9 egy kicsit más cipőben járt, hiszen annak létezését még a Capcom is elismerte, csak a hivatalos bemutató időpontja kérdéses.