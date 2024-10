Napokon belül újabb karakterrel gazdagodik a Granblue Fantasy: Versus Rising , a Cygames és az Arc System Works ugyanis bejelentette, hogy október 25-re kapott megjelenési dátumot Vikala, a játék legújabb harcosa.

Vikala egy újabb női karakter lesz a sorban, aki egyben a Character Pass 1 utolsó szereplője is egyben, de aggodalomra semmi ok, itt még nem záródik le a játék története, hiszen, benne ismét sok-sok extra harcossal.Ha kíváncsi vagy, hogy mit tud a gyakorlatban Vikala, az alábbi kedvcsináló éppen róla szól, és akárcsak az alapjáték, a kérdéses karakter megjelenését is PC-re, PS4-re és PS5-re várhatjuk majd. Íme egy kis bunyó:

Nézd nagyban ezt a videót!