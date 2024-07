Még a héten bemutatkozik a Spiritborn kaszt a Diablo IV-hez

Még a tavalyi BlizzCon expón hallhattunk először arról, hogy Spiritborn név alatt egy újabb kaszt érkezik a Diablo IV -hez, amely azért érdekes, mert a kérdéses karaktert minden előzménytől mentesen kapjuk meg.

A Blizzard tehát végre nem újrahasznosít egy régi ötletet, a Nahantu dzsungelének csúcsragadozójaként ismert Spiritborn bemutatója pedig ráadásul itt van már a kanyarban, hiszen mint kiderült,Ez testvérek között is azt jelenti, hogy most csütörtökön mindent megtudhatunk majd róla, a karakterosztály minden tulajdonságáról, a kapcsolódó játékmenetről és háttértörténetéről egyaránt kiderül, hogy milyen újdonságokat hoz majd a Diablo IV -be.