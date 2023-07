Még a buszok útvonalát is megadhatjuk majd a Cities: Skylines II-ben

Megérkezett Cities: Skylines II tömegközlekedési és teherszállítási kedvcsináló videója, amelyből kiderül, hogy teljes mértékben irányíthatjuk a közlekedési rendszert és a más városokkal való kereskedelmet.

Hasonlóan ahhoz az előzeteshez, amiben a játék közlekedési mesterséges intelligenciáját mutatták be , az új trailer és a rendszer is olyan mélyreható, amennyire csak lehet. A tömegközlekedés minden formájának van depója, vagyis a buszoknak, taxiknak, villamosoknak, metróknak, de még a vízi- és légi közlekedésnek is szükségük van központokhoz a megfelelő üzemeléshez.Újdonság, hogy segítségünkre lesz egy vonalas eszköz funkció, amivel. A buszoknak akár saját sávjuk, vagy teljesen külön útjaik is lehetnek, ha úgy döntünk. A Transport Info nézetben mindent megtudhatunk majd a tömegközlekedésről és a teherszállításról is, így egy pillantással áttekinthetjük a városunk közlekedését.

