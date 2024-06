Max Caulfield főszereplésével jön a Life is Strange: Double Exposure

Új Life is Strange-játékról hullott le a lepel az Xbox Games Showcase keretein belül, amely Life is Strange: Double Exposure címmel tovább folytatja a népszerű sorozat történetét, méghozzá egy jól ismert főhőssel a középpontban.

A játékban ugyanis maga Max Caulfield, az egykori első epizód főhőse tér vissza, akivel sokan megismerték és megszerették a szériát, legújabb történetében pedig meg kell szegnie esküjét, miszerint soha többé nem használja majd istenadta képességeit, deA Life is Strangte: Double Exposure keretein belül így Max oldalán egy komplett gyilkossági ügyet kell majd felgöngyölítenünk, a legjobb azonban, hogy erre nem is kell majd sokat várnunk, hiszen az alkotás október 29-én már érkezik is hozzánk PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

