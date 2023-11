Mától nem listázza a Steam a Half-Life: Source-ot

A Valve levette a listáról a Half-Life: Source-ot, a 2004-es portot széles körben az egyik legrosszabb címnek tartják a felhasználók, bár még mindig megtalálható a Steamen, többé nem jelenik meg a keresések során, így nehezebb lesz megtalálni.

Az eredeti Half-Life természetesen még mindig megtalálható a Steamen (jelenleg tök ingyen letölthető), a Source korlátozását pedig nem valószínű, hogy sokan bánják. Az értékelések szerint, most a listázás megszüntetését a Valve is elismerte.A változást az eredeti játék 25. évfordulós frissítésének javítási jegyzeteiben is megemlítik: ennek során új pályák kerültek bele, javult a grafika, megvalósult a Steam Deck verifikáció és még sok más. "Mostantól a Half-Life ezen jubileumi verzióját tekintjük a végleges változatnak, amelyet a jövőben is támogatni fogunk" - közölte a Valve.Hozzátették, tudják, hogy a Half-Life: Source eszközeit továbbra is használja a Source motoros közösség, így továbbra is elérhető marad, de arra fogják ösztönözni az új Half-Life játékosokat, hogy inkább a jubileumi verzióval játsszanak.