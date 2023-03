Mától bunyózhatunk a WWE 2K23-ban

A 2K bejelentette, hogy a WWE 2K23 , a franchise legújabb címe már világszerte elérhető PlayStation 5-ön, PlayStation 4-en, Xbox Series X|S-en, Xbox One-on és PC-n, a játék mindhárom kiadásának borítójára a 16-szoros világbajnok, hollywoodi ikon és rekorder John Cena került.

A WWE 2K franchise mindegyik címénél a csapatunk arra törekszik, hogy olyan funkciókat adjon hozzá és fejlesszen tovább, amelyeket a játékosok imádni fognak. Büszkék vagyunk a munkára, amelyet a WWE 2K23 -ba, a "You Can't Beat Me" Showcase-be, a WarGamesbe, a már meglévő módok fejlesztésébe és a játék általános kinézetébe és a játékélménybe fektettünk.

, a WarGames most debütál és 3v3 és 4v4 egyjátékos, vagy többjátékos őrületet hoz el két egymás mellett elhelyezkedő ringben, körbe véve egy dupla fémketreccel. A "You Can't Beat Me" 2K Showcaseben Cena legkeményebb ellenfeleinek bőrébe bújhatunk interaktív, dokumentumfilmszerű módon.Online többjátékos akcióval visszatért a csapatépítő mód; vezethetjük a saját WWE univerzumunkat; egyedi szupersztárokat, arénákat, belépőket, mozdulatokat, bajnokságokat hozhatunk létre; két különböző történeti módot próbálhatunk ki; és csak az alapjátékban 201 pankrátorral találkozhatunk. Greg Thomas, a Visual Concepts elnöke így fogalmazott:

Nézd nagyban ezt a videót!