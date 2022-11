Masszív videóanyagban nyerhetünk betekintést a Hogwarts Legacy játékmenetébe

Ismét megmutatta magát mozgás közben az Avalanche Software varázslós RPG játéka, a Hogwarts Legacy , a háromnegyed órás anyagban a fejlesztők a karakterkészítéstől, a küldetésektől kezdve a varázslatokig rengeteg dologra kitértek.

Az Avalanche Software a tegnapi bejelentés után. Ahogyan azt már megszokhattuk a szerepjátékoktól, karakterünk bőrszínét, hangját, hajviseletét is teljesen testre szabhatjuk, a Potter-fanok természetesen hordhatnak szemüveget is.A fejlesztők a PlayStationös kezelőfelületet is megmutatták, kiderült, hogy a jobb alsó sarokba kerülnek majd a betárazott varázslataink, bal oldalt lesz a minitérkép, az életerőnk csíkja és a gyógyital számlálója pedig a jobb oldalra került. A dialógusrendszert is felfedték nekünk, előre meghatározott válaszlehetőségekkel befolyásolhatjuk majd a beszélgetésünket.A tanulmányok fontos részét képezik majd a játéknak, opcionális küldetések során tudunk majd új varázsigékre szert tenni, a varázslópárbajok során pedig nagy szerepet kapnak majd a hárítások és az ellencsapások. A Hogwarts Legacy 2023. február 10-én érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re.