Második bővítményét is megkapta a Wo Long: Fallen Dynasty

A KOEI TECMO Europe és a Team NINJA ma elindította a Wo Long: Fallen Dynasty második DLC-jét, a sötét fantasy akció-RPG friss bővítménye elérhető Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, PS5-re, PS4-re és PC-re.

Sun Ce küzdelmeit követhetjük nyomon apja, Sun Jiang halála után az új történetfejezetben, a Conqueror of Jiangdongban. Ebben Xiangyangon és a Shentingling-hegységen keresztül utazhatunk, miközben, valamint az ókori Kína legádázabb hadurai közül néhánnyal, köztük Gan Ninggal és Taishi Cival.A DLC csomag tartalmaz továbbá egy új hosszúkardot, egy új fenséges szörnyeteget, új végjáték tartalmat Az ezer mérföldes utazás címmel, és még sok mást. A fizetős DLC mellett mától elérhető egy ingyenes frissítés is, amely a Neowiz Games új akció-RPG-jével, a Lies of P-vel együttműködő fegyvereket tartalmaz.

