Mark Darrah visszatért a Bioware csapatához a Dragon Age: Dreadwolf miatt

Egy nagyon fontos kulcsfigura tért vissza a Bioware csapatához a napokban, így végre nemcsak arról szólnak a hírek, hogy megint hányan hagyták ott a brigádot, hiszen az elmúlt néhány évben gyakorlatilag csak fogyatkozott a brigád.

Most azonban fordult a kocka, és kiderült, hogy Mark Darrah visszatért a csapathoz, mint tanácsadó, ami óriási hír, hiszen, tehát pontosan tudja, hogy milyennek kellene lennie a Dragon Age: Dreadwolf -nak.Emberünk ugyanis nem titkoltan ezért a projektért tért vissza, Gary McKay vezérigazgató pedig nagy örömmel jelentette be mindezt, hozzátéve, hogy Mark sokéves tapasztalata mellett most még biztosabb kezekben tud folytatódni az új Dragon Age fejlesztése.