Máris új játékon dolgoznak a MindsEye fejlesztői, ezúttal egy ismert IP alapján

A Build a Rocket Boy csapatának nevét biztosan nem zárták sokan a szívükbe, hiszen bár ott volt a kezükben a nagy lehetőség a MindsEye kapcsán, azonban nem sikerült élniük vele, túlzás nélkül katasztrofális lett a végeredmény.

Márpedig jól is elsülhetett volna, de a készítők állítólag most ismét próbára teszik a tudásukat, hiszen kiderült, hogy a Build a Rocket Boy máris tárgyalásokat folytat egy új játék fejlesztéséről, amiSajnos ötletünk sincs arra, hogy melyik IP-t szerezhették meg maguknak a készítők, de egy biztos: Leslie Benzies, a korábbi GTA producer még mindig ott van a csapatban, így ha egy kicsit jobban odatennék magukat a készítők, nagy durranást is elérhetnének vele.