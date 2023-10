Máris szóba került a Spider-Man 3

Miután a várakozásoknak megfelelően hatalmas siker lett belőle, várható volt, hogy nagyon hamar felmerül a Spider-Man 3 lehetősége, és nem is kellett sokat várni erre a pillanatra, még ha a bejelentéstől nagyon messze is vagyunk.

Bryan Intihar, a második rész egyik rendezője azonban nemrégiben a Friends Per Second Podcast vendége volt, ahol szóba került a Spider-Man 2 vége, valamint az is, hogy milyen irányban folytatódhat tovább a történet, hiszenBryan szerint, ha Miles Morales olyan, mint Vasember, és a Spider-Man 2-t a Polgárháborúhoz hasonlítjuk, akkor elég logikusan következik belőle, hogy milyen irányban haladhat majd a folytatás, ami szerinte óriási dolog lenne, de ez még a jövő zenéje.