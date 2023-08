Máris meghaladták az egymilliós határt a Remnant II eladásai

A Gearbox Publishing és a Gunfire Games bejelentették, hogy mindössze négy napra volt szüksége ahhoz a július 25-én megjelent Remnant II -nek, hogy elérje a bűvös egymilliós eladási számot, ami igencsak elragadó eredmény a projekt kapcsán.

Maguk a készítők is igazi mérföldkőnek nevezték hivatalos sajtóközleményükben, David Adams vezérigazgató pedig mindenkinek köszönetet mondott, aki segített elérni ezt a számot, és hangsúlyozta, hogy nem is lehetnének boldogabbak, hogy ilyen sok rajongó állt melléjük.Yoon Im, a Gearbox Publishing elnöke a közleményben elmondta, hogy, nagyon büszkék az elért sikerekre, ezek után tehát - és ezt már mi mondjuk - aligha lesz kérdéses, hogy elkészüljön egy harmadik rész is.