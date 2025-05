Újabb hét, újabb mérföldkő a Hazelight által fejlesztett Split Fiction számára, hiszen az Electronic Arts kiadója bejelentette, hogy a kooperatív élményekre koncentráló alkotás eladásai meghaladták a 4 millió példányt.

Ez egy újabb jelentős eredmény a játéknak annak ellenére is, hogy az It Takes Two receptjén alapul, illetve annak sikere szinte megalapozta számára az utat, miközben azért ne feledjük azt sem, hogy Split Fiction ugyanis március 6-án jelent meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, de júniusban várhatóan Nintendo Switch 2-re is beroboghat a konzol érkezésével együtt, ami ismét megdobhatja majd az eladásokat.