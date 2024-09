Márciusra kapott megjelenési dátumot a Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Hogy egészen pontosak legyünk,PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt, amihez egy friss kedvcsinálót is bemutattak az alkotók, benne több gameplay felvétellel.Aki tehát nem igazán tudta elképzelni eddig, hogy milyen élmény lesz hobbitként kalandozni JRR Tolkien csodálatos világában, az most alaposan megismerheti ezt a különleges kalandot, ami nem is lesz olyan rossz, mint amilyennek korábban tűnt.

