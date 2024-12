Márciusra kapott megjelenési dátumot a Bleach: Rebirth of Souls

Végre valahára pontos megjelenési dátumot kapott a Bleach: Rebirth of Souls , a Bandai Namco és a Tamsoft kooperációjában készülődő verekedős játék, amivel kapcsolatban nagyon régóta talány volt, hogy mikor számíthatunk rá.

Most azonban már tudjuk, a kiadó jelentése szerintPC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, sőt már most elindultak az előrendelések, így aki biztosítana magának egy példányt és pár extrát, az bátran csapjon le rá.Hogy a készítők nyomatékosítsák egy kicsit a dolgot, egy friss trailert is kapott a Bleach: Rebirth of Souls , ami végre nem csak egyetlen karaktert szeretne prezentálni előttünk, hanem a teljes játékot igyekszik bemutatni kellő alapossággal.

