Márciusban új gyilkos, túlélő és pálya is érkezik a Dead by Daylight-ba

A Behavior Interactive egy trailer társaságában jelentette be a rajongók számára, hogy márciusban egy nagyobbacska kiegészítővel gyarapodik a Dead by Daylight , ami egy minden tekintetben komplett csomagnak ígérkezik.

Fontos kiemelni, hogy ezúttal nem egy ismert franchise karakterei és helyszínei kapnak szerepet ebben a pakkban, éppen ellenkezőleg, a The Unknown névre hallgató gyilkos és a Sable Ward névre hallgató túlélő teljesen saját ötleten alapul, ami azért előnyös, mertEzt az alábbiakban magatok is megtekinthetitek, méghozzá a Greenville Square névre keresztelt új pálya társaságában, hiszen az is lesz az All Things Wicked nevű DLC csomagban, ami a tesztszervereken már elérhető, de végleges formájában csak március 12-én érkezik.

