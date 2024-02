Márciusban PS5-re is érkezik a Hi-Fi Rush

Már kezdettől nonszensz volt, hogy egy Tango Gameworks által fejlesztett videojáték elkerüli a PS5-öt, de a Bethesda hamarosan végre igazságot szolgáltathat, hiszen bejelentették, hogy erre a platformra is jön a Hi-Fi Rush

A ritmusos akciüjáték eredetileg tavaly januárban jelent meg PC-re és Xbox Series X/S-re, azonban, noha első körben csak digitális formában, de a Limited Run Games közbenjárásával dobozos kiadás is érkezik belőle PS5-re és Xbox Series X/S-re. Hi-Fi Rush egyébiránt a Ghostwire: Tokyo és a The Evil Within fejlesztőinek újdonsága, amelyben Chai, a rocksztár-ambíciókkal rendelkező főhős felett vehetjük át az irányítást, akinek különleges robotkarjába egy zenelejátszó olvadt, így minden feladatot ritmikus akciózással kell megoldanunk vele.

Nézd nagyban ezt a videót!