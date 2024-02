Márciusban érkezik a Fecsegő tipegők alapján készült videojáték

A játékot kiadóként a Limited Run Games karolta fel, és mint most megtudtuk tőlük, a megjelenés már itt van a kanyarban, hiszen, aminél pontosabbat még nem tudtunk meg, azt viszont igen, hogy a játék egyszerre jön PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is. Rugrats: Adventures in Gameland várhatóan még februárban egy demót is kaphat, maga a játék pedig Tommy, Chuckie, Phil és Lil aktuális történetét meséli el, amit minden tekintetben a NES-korszak ihletett, a főszerepben a jól ismert babás koncepcióval.

