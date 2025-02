Márciusban bejelenthetik a God Of War remastert

A God of War-sorozat március 22-én lesz 20 éves és mivel ez a Sony egyik legfontosabb IP-je, sokan várják, hogy a stúdió így vagy úgy, de megünnepli az évfordulót, az optimistábbak pedig egy új játék leleplezésében reménykednek.

A megbízható iparági bennfentes, Jeff Grubb szerint az évforduló alkalmából bejelentik az első God of War-játék remasterét, erről a BlueSky-on írt. Grubb idézte Kris Anka művészt, aki elmondta, hogy megbízást kaptak egy Odinos rész elkészítésére a God of War 20th Anniversary Show-ra, ami márciusban lesz.Grubb állítása szerint a remaster-összeállítás a korábbi hírekkel ellentétben nem csak a fővonalbeli címeket, hanem Kratos görög sagájának játékait is tartalmazná. A Sony még nem leplezte le ezt a remastert, így kezeljük fenntartásokkal, ettől függetlenül aa bejelentésre.