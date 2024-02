Március végén érkezik a Felix the Cat kollekció

A Konami bejelentette, hogy a legendás retro játékok kedvelőinek legnagyobb örömére március végén megérkezik a rajongókhoz a Felix the Cat kollekció, így aki begyűjtene egy igazi klasszikust, az kezdjen el bátran spórolni.

A kiadó szerint ugyanis napra pontosana Felix the Cat kollekciót, amely az 1919-ben debütált popkulturális ikon első videojátékos adaptációit gyűjtötte össze, benne két darab 8 bites élménnyelA Carbon Engine-nel felújított változat digitális verziója már most előrendelhető a legtöbb platformra, de tudni kell, hogy érkezeht belőle fizikai változat is a Limited Run Games jóvoltából, ennek időpontja viszont még ismeretlen.

