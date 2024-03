Március 4-én érkezik a Crash Team Rumble utolsó frissítése

Crash Team Rumble játékosai jövő héten egy utolsó frissítést kapnak a szeretett alkotásukhoz, amely rengeteg új és egyben régi megszerezhető tartalmat kínál majd mind a régi motoros mind pedig az új játékosok számára.

A Toys for Bob csapata, miután a tegnapi napon hivatalosan is bejelentették, hogy indie stúdióként működnek majd a jövőben, a Crash Team Rumble játékban is hagyott egy üzenetet a felhasználók számára. Ebben a levélben egy összefoglalót kapunk a hamarosan érkező új lehetőségekről.Történt ugyanis, hogy, amelyben megszerezhető lesz minden előző szezon tartalma és az eventes cuccok is, ezen felül pedig kapunk 104 új testreszabhatósági kiegészítőt. A "gameszkó" fanatikusai már most belevetették magukat a spekulálásba, hozzám hasonlóan, és mindenki azon töri a fejét, hogy vajon ez úgymond egy negyedik szezonnak is betudható frissítés lesz-e, új pályákkal és karakterekkel egyaránt.Egy biztos, nem kell sokat várni arra, hogy megtudjuk ezen kérdésre a választ, hiszen jövő hét hétfőn, minden kiderül. Fontos továbbá észben tartani azt is, ami a hivatalos információkból szintén kiderült, hogy a meglévő Crash érméinkkel a jövőben már csak battlepass szinteket tudunk lépni, így a korábban pletyka szinten mozgó in-game bolt, valószínűleg már sosem kerül be a játékba. Azt is megtudtuk továbbá, hogy a TFB fejlesztői már javában dolgoznak egy új projekten, amelyről hamarosan több információt is megosztanak velünk.