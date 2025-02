Az Atari és a Frontier Developments bejelentette, hogy PC és Nintendo Switch után PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is megjelentetik a RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition-t, méghozzá egy hónapon belül.

A legendás vidámparképítős tycoon ugyanis, méghozzá 30 eurós árcédulával, ami szép kis csúszásnak tekinthető, ha azt vesszük alapul, hogy PC-re és Nintendo Switch-re már 2020-ban napvilágot látott.Ahogyan illik, a játékhoz egy kedvcsinálót is kaptunk a készítők részéről, amely nagyszerűen megmutatja, hogy miért is lesz olyan nagyszerű konzolon is ez a legendás tycoon, amely a maga stílusában az egyik, ha nem a legjobbnak tekinthető.

