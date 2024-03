Március 14-én érkezik a The Finals második szezonja

Minden The Finals rajongónak piros betűs ünnep lesz a március 14-e, hiszen ekkor érkezik a játékba a második szezonnal való rengeteg új tartalom, amelyek kellő változatosságot hoznak majd az amúgy is sokszínű alkotásba.

A frissítés keretein belül elérhetővé válik többek között egy, de kapunk ezen felül egy információ manipulátort, amivel az esetleges előttünk leledző aknákat aranyos szobanövénnyé változtathatjuk.Ha ezen két cukiság nem lenne elég, természetesen egy teljesen új pálya is tiszteletét teszi a játékban, amely leginkább egy jövőbeli neon városra emlékeztet, ami keveredett a retro éra stílusjegyeivel. Fegyverek, módok, és skinek terén is friss és ropogós tartalmak várnak ránk a második évadban, így érdemes lesz beizzítani a kedvenc FPS játékunkat, és csatába indulni, amint elérhetővé válik ezen update, pontosan két nap múlva. Aki szeretné videós formában is látni, hogy pontosan mit is tartogat a csütörtökön érkező újítás, az alább tekintheti meg a hivatalos trailert.

