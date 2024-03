Március 14-én érkezik a Star Wars: Battlefront Classic Collection

A Playstation 2-es éra egyik kultusz szériája, a Star Wars Battlefront immáron mindkét részével visszatér, hogy meghódítsa az összes platformot, így március 14-én újra háborúba indulhatunk ezeket a klasszikusokat egybefogó kiadásban.

A third-person akció lövölde valószínűleg sokak gyerekkori kedvence volt, így biztosak lehetünk benne, hogy ezen visszatérés is sok felhasználót be tud majd vonzani a harcok színterére, sokan indulunk majd csatába kedvenc droid vagy éppenséggel klón seregünk oldalán. Star Wars: Battlefront Classic Collection a régi részek felújított verzióján kívül természetesenkecsegtet az "erőt" megismerni vágyó delikvensek számára. A 64 fős multiplayer tps rengeteg tartalmak kínál majd régi motoros és a zöldfülű játékosok számára is.Természetesen a megjelenéshez egy videó is dukál, így mindenki emlékébe belevésődik a márciusi dátum, amikor is újra csatába indulhatunk, akár a jók, akár a sötét erő oldalán.

