Már Venommal is zúzhatunk a Spider-Man Remastered legújabb modjának hála

Az Insomniac Games által felújított Pókemberes móka, a Marvel's Spider-Man Remastered (PC) -s változata egy újabb remek moddal bővült, ezúttal a Pókverzum egyik legendás antihősének, Eddie Brocknak / Venomnak a bőrébe bújhatunk.

A 2018-ban megjelent újgenerációs Pókember epizód, a Marvel's Spider-Man felújított változata a PC-s közösséget is behálózta idén nyáron, a modderek pedig gyártják is nekünk az őrültebbnél őrültebb modokat a játékhoz. Az egyik legújabb modnak hálaMivel a szimbióta első emberi gazdája maga Pókember volt, így talán nem is tűnik annyira furcsának a váltás. Az mod kifejezetten részletesen lett kidolgozva, a szimbiótára jellemző mozgáskultúrát egy az egyben sikerült reprodukálni, de még a hosszú, lelógó nyelvről sem feledkeztek meg a készítők.A mod a Nexusmods oldalon már ingyenesen letölthető, szóval ha a legutóbbi vérszegény Venom film után szeretnétek kicsit kitombolni magatokat a Marvel's Spider-Man Remastered (PC) -s felhőkarcolói között, akkor itt a remek alkalom, a linket ide kattintva találjátok meg.

