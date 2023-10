Már úton lehet a The Last Of Us 2: Remastered

Az elmúlt évek egyik legtöbbet emlegetett PlayStation-pletykája, hogy a Naughty Dog a The Last of Us Part 2 remasterén dolgozik, most a csapat egyik alkalmazottja a LinkedIn-profilján a The Last of Us 2: Remasteredet tüntette fel.

A pletykált újrakiadásról az elmúlt években többször is beszámoltak bennfentesek, és most egy új bizonyíték bukkant fel, amely szinte megerősíti a játék létezését. A ResetEra felhasználói észrevették, hogy Mark Pajarillo, a Naughty Dog egyik vezető külsős művésze volt a felelős az összes kihelyezett eszközökért, fegyverért és interaktív kellékért a The Last of Us Part 1-ben és a The Last of Us 2: Remasteredben.Úgy tűnik, a régóta pletykált remaster fejlesztés alatt áll és, nem pedig a Director's Cutot. A címe arra utalhat, hogy a játékon végrehajtott változtatások valószínűleg minimálisak lesznek és elképzelhető, hogy csak valamilyen grafikai frissítésről van szó. Korábban a játék zeneszerzője, Gustavo Santaolalla egy podcast során már említette, hogy készül az új verzió, amelyben a játékosok interakcióba léphetnek vele.