Már több mint 8 millió példányban fogyott a Horizon: Forbidden West

Elképesztő népszerűségnek örvend a Horizon-sorozat, amint ugyanis kiderült, csak a Horizon: Forbidden West című epizódból már több mint 8,4 millió példányt vittek haza a rajongók, miközben a teljes franchise is elképesztő magasságokban szárnyal.

A Horizon: Zero Dawn, a Horizon: Forbidden West és a Horizon: Call of the Mountain eladásai ugyanis, ami a teljes franchise tekintetében kifejezetten jó eredménynek tekinthető.A nagyszerű eredményeket kommentálva Jan-Bart van Beek, a Guerrilla Games stúdióigazgatója a sajtónak elmondta, hogy a jó eredmények miatt annyira izgatottak a Horizon-sorozat kapcsán, hogy Aloy kalandjai biztosan folytatódnak majd a jövőben, sőt alig várják már a csapaton belül, hogy mindenki megtudja, hősnőnk története merre indul tovább.