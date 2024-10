Már októberben elindul a Monster Hunter Wilds bétája

Bár a Capcom csak a jövő esztendőre tervezi a Monster Hunter Wilds megjelenését, azonban a hírek szerint már októberben kipróbálhatóvá teszik a játék béta változatát, sőt nagy előnnyel indulnak a PS Plus és Xbox Game Pass felhasználók.

Esetükben ugyanis már október 28-án elérhető lesz a kipróbálható változat, amit egészen október 30-ig nyúzhatnak majd, de amennyiben nem rendelkezünk ilyen előfizetéssel, sőt PS5 és Xbox Series X/S mellett PC-n is kipróbálnánk a játékot, akkorA nyílt béta támogatja majd a crossplayt és rengeteg tartalmat biztosít a rajongóknak, akik már saját vadászukat is megtervezhetik. Közben ne feledjük, hogy a végleges változatot is datálta már a Capcom, az 2025. február 28-án érkezik!