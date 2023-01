Már most a fejedre rakhatod a Teszlek süveget, hogy megtudd, melyik házba kerülsz a Hogwarts Legacy-ban

Óriási izgalom övezi a Hogwarts Legacy közelgő megjelenését, ami nem véletlen, hiszen a Harry Potter univerzumára korábban még nem épült ennyire magas minőséget képviselő videojáték, amihez már előzetesen rengeteg dolog elérhető.

Ennek megfelelően a rajongók már most, gyakorlatilag a játék megjelenése előtt kiválaszthatják saját varázspálcájukat, valamint a fejükbe húzhatják a Teszlek süveget annak érdekében, hogy rögtön megtudják, pontosan. Hogy mit kell tenned ezért?Először is ellátogatni, majd regisztrálni a Legacy Connect oldalára, ahol szükségünk lesz egy Harry Potter Fan Club-os fiókra is. Ha mindez megvan, akkor válaszolnunk kell hét kérdésre, ami a pálcaválasztás alapja, majd ezt követően jön egy újabb teszt, ami a házbesorolást eredményezi majd. Ha elvégezzük, ráadásul ajándékot is kapunk, egy extra álarc és egy köpeny vár majd ránk a Hogwarts Legacy februári indítását követően!