Már küszöbön a Diablo IV bétájának indulása

Minden jel arra utal, hogy nagyon közel van már a Diablo IV első szélesebb körben is elérhető béta változatának indulása, lévén több forrás is megerősítette, hogy ők már látják a játékot a Blizzard digitális platformján.





Olyannyira, hogy még egy kép is napvilágra került a Battle.net-ről, amelyen már látható a béta változat telepítője, mindez pedig arra enged következtetni, hogyPontos dátumokkal egyelőre még nem szolgálhatunk nektek, szivárgás szintjén sem hallottunk semmiről, de az továbbra is biztos, hogy ha a béta elindul a napokban, a Diablo IV végleges változata akkor is csak valamikor 2023-ban lesz valószínű.