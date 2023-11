Már közölték az Exoprimal januári crossoverét

A Capcom egy új Exoprimal trailert tett közzé, amely bemutatja az online csapat alapú akciójáték közelgő kollaborációját, méghozzá a Monster Hunter sorozattal, a crossover a harmadik évaddal együtt, január 18-án jelenik meg.

Azegy kegyetlen új küldetést hoz, ahol a Leviathan megidézi Rathalost és egy sereg Velocipreyt egy soha nem látott harcra. Az Exofightereknek össze kell fogniuk és csapatként kell küzdeniük a túlélésért a King of the Skies tűzokádó ellen a 10 játékos co-op csatában.A harmadik évad bevezet egy újabb csatát a Neo Triceratops érkezésével, négy új béta variáns Exosuitot, a Jungle pályát, valamint új felszereléseket, modulokat és egyebeket. Sőt, már a negyedik szezonról is vannak infók, jön egy 10 játékos kooperatív challenge mód és a Custom Match mód.Közben a Steamen elkezdődött egy ingyenes hétvége, aki még nem tette, az költségek és kötöttségek nélkül kipróbálhatja a teljes játékot PC-n.

