Már játszható volt a Call Of Duty Advanced Warfare 2, amikor elkaszálták

A Minnmaxnak nemrégiben adott interjújában Bret Robbins, a Sledgehammer Games egykori kreatív igazgatója két olyan projektről beszélt, amely távozása előtt már fejlesztés alatt állt, de soha nem látott napvilágot, az egyik a Call of Duty: Advanced Warfare 2 volt.

Az első Advanced Warfare, amely a Sledgehammer debütáló címe volt, 2014-ben jelent meg és ezt követően a csapat gyorsan nekilátott a folytatásnak. Robbins elmondta, hogy, de végül fordult a kocka, a projektet félretették és a Sledgehammer elkezdte fejleszteni azt, ami végül a 2017-es Call of Duty: WWII lett.Elismerte, hogy volt némi vezetői nyomás az Activisionnél, hogy egy régebbi stílusú hadviselésre váltsanak, de, mint kifejtette, amikor a csapat elé vitték, sok fejlesztő érdeklődött az ötlet iránt, hogy visszatérjenek a második világháború időszakába. Robbins örül neki, hogy végül megcsinálták a WWII-t, de úgy érzi, hogy az "Advanced Warfare 2 is fantasztikus lett volna".Robbins 2018-ban hagyta el a Sledgehammer Gamest, hogy megalapítsa az Ascendant Studiost, amely jelenleg az Immortals of Aveum nevű fantasy FPS-en dolgozik, amelyet a tavalyi Game Awards-on lepleztek le. Ezt részben a Call of Duty ihlette, Robbins ugyanis először akkor találta ki, amikor a CoD egyik filmszerű akciójelenetét nézegette.