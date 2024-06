Már jövő héten megjelenik a Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

A Ubisoft bejelentette, hogy alig néhány napon belül elérhetővé teszi a rajongók számára a Beyond Good & Evil évfordulós kiadását, amely a játék megjelenésének huszadik születésnapja alkalmából jelenik meg.

A Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition névre keresztelt csomag várhatóanPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is, méghozzá olyan extrákkal, mint a 4K/60fps támogatása.A franciák első körben kizárólag digitálisan adják ki a csomagot, azonban a Limited Run Games megszerezte a jogokat, illetve a szükséges engedélyeket ahhoz, hogy dobozos kiadás is legyen belőle, ami kicsit később várható, hiszen az előrendelések is csak július 12-én indulnak meg hozzá.

