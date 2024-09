Már jövő héten bemutatkozhat a PS5 Pro

Újabb szivárgás látta meg a napvilágot arról, hogy rövidesen bemutatkozhat a PS5 Pro konzol, egy magát csak Lunatic Ignus néven ismert szivárogtató ugyanis a Discordon elárulta, hogy két héten belül minden kiderülhet majd.

A szivárogtató szerint a Sony a jövő héten egy nagyobbacska State of Play eseményt tart, aminek részeként kedden vagy szerdán sor kerülhet a PlayStation 5 Pro leleplezésére is, amivel kapcsolatban a forrás később annyit finomított, hogyAmennyiben ez igaz, mindössze néhány napra vagyunk attól, hogy a Sony formálisan is megerősítse a PS5 Pro érkezését, ami remélhetőleg még az ünnepi szezon előtt megjelenhet majd, és egy kicsit mérsékeli az alapmodell árát.