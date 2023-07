Már idén piacra kerülhet egy új PS5?

Izgalmas részletekre derült fény a Microsoft és az Activision Blizzard felvásárlásáról szóló bírósági dokumentumokból, melyekből érdekes módon a Sony-t érintő részletek is napvilágot láttak - így például egy új konzol érkezése került kilátásba.

Ez természetesen még nem a PS6 lesz a sorban, de nem is egy esetleges PS5 Pro, sokkal inkább egy PS5 Slim, ami még az idén felkerülhet a boltok polcaira, legnagyobb érdekessége pedig az árcédulájában keresendő, hiszena japánok.Ezzel a PS5 sokak számára elérhető közelségbe kerül annak ellenére is, hogy állítólag ez a modell már egy külön csatlakoztatható lemezmeghajtóval érkezik, tehát önmagában csak azoknak lehet érdekes, akik inkább a digitális játékokat kedvelik. További érdekesség, hogy a dokumentumok szerint a PS5 Pro érkezésére sem kell már túl sokat várni, de az már biztosan nem futhat be az idén.