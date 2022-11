Már félmillió példányt eladtak a Victoria 3-ból

Az, hogy a Victoria 3 -at jelölték az idei Game Awardsra, karriert meghatározó pillanat és nem is lehetnénk boldogabbak, ha megoszthatnánk ezt az eredményt játékosainkkal. Ők mindezt lehetővé tették, és ez csak a kezdet. Elkötelezettek vagyunk a Victoria 3 támogatása mellett és a jövőben is további tartalmakat adunk a játékhoz.